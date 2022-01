Kellemetlen időre készülhetünk

Kedden többnyire erősen felhős vagy borult idő lesz, főként a déli országrészben lehet szakadozottabb a felhőzet - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. Az északi, északkeleti megyékben helyenként kialakulhat kisebb eső, a délnyugati, déli szél nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6, 15 fok között valószínű, késő esti hőmérséklet általában 9 és 12 fok között alakul.

Sok felhőre, kevés napsütésre készülhetünk. Fotó: Getty Images

Ilyen idő lesz szerdán

Szerdán is felhős, borult idő várható, de a déli, délkeleti megyékben időszakosan vékonyabb lehet a felhőzet, ott szűrt napsütésre is van esély. Több helyen előfordulhat eső, záporeső, késő délutántól, estétől az Észak-Dunántúlon néhol havas eső, havazás is lehet. A délnyugati, majd északnyugati szelet sokfelé élénk, erős kísérik, néhol időnként viharos lökések is lehetnek. A csúcsérték többnyire 10 és 17 fok között alakul.

Mire számíthatunk csütörtökön?

Csütörtökön északnyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap: legtovább a déli és keleti megyékben marad felhős az ég, de késő délutánra ott is jelentősen csökken a felhőzet. Este északkeleten újra több lehet a felhő. Helyenként előfordulhat zápor, főként a hegyekben hózápor is. A hajnali órákban -6, +3 fokot mérhetünk, a csúcsérték 3 és 8 fok között alakul.