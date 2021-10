Humánmeteo: újabb front érkezik

Sajnos ismét egy nagyon nehéz nap áll előttünk. Vasárnap kettősfronti hatás érvényesül, délkelet felől egyre erősebb intenzitással. Fokozatosan beborul az ég, egyre többfelé elered az eső, és hideg is lesz. Az újabb front érkezéséhez köthető tünetekről és megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A figyelemzavar, az ok nélküli fáradtság és a lehangoltság is gyakori lehet.

Egy percig sem pihenhet a szevezetünk

Az elmúlt időszakban egymást érik a frontok, és szinte egy percig sem pihenhet a szervezetünk. Az időjárás továbbra is rendkívül változékony, így a panaszok is igen változatosak és összetettek lehetnek. A lakosság nagy részét érinthetik a keringési panaszok, a fejfájás, és migrén. Ezek mellett a figyelemzavar és az ok nélküli fáradtság is gyakori lehet. A lehangoltság és a tompaság miatt pedig csökken a teljesítőképesség, és a balesetveszély is rendkívüli módon fokozódik.

Nő a balesetveszély az utakon

A szívbetegséggel küzdőket fokozottan megviselheti a tartók fronthatás. Vérnyomás-ingadozás és keringési problémák is felléphetnek, ezért javasolt tudatosan is kerülni a stresszes helyzeteket, és nyugodt körülmények között tölteni a napot. Az utakon nedves, csúszós szakaszokkal számolhatunk, amelyek miatt megnövekszik a féktáv, ajánlott tehát lassabban vezetni és kerülni a hirtelen irányváltoztatást. Figyelmetlen, szétszórt sofőrökkel is találkozhatunk, tehát a lejobb, ha a szokásosnál is óvatosabban közlekedünk.