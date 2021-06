Humánmeteo: tönkreteheti az éjszakánkat az időjárás

Hétfőn egy frontmentes nap vár ránk, a nyárias meleg azonban fáradékonnyá teheti az érzékenyebbeket, többen alvászavarokat is tapasztalhatnak. Délutánra fülledtség rontja a humánmeteorológiai helyzetet, ami azt jelenti, hogy szórványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérsékletben nagy változás nem várható. Az esetlegesen jelentkező panaszokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Veszélyben a szívbetegek

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett a változékony, magasabb páratartalmú levegő elsősorban az időseket és a szívbetegeket terhelheti meg. Az érintettek kerüljék a délutáni órákban a komolyabb fizikai igénybevételt, és próbáljanak pihenni egy kicsit. Többen tapasztalhatnak alvászavarokat, napközben pedig fáradtságot, tompaságot.

A fülledt idő miattalvászavarokis jelentkezhetnek. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

A szórványosan kialakuló záporok csak átmenetileg frissíthetik fel a levegőt, az asztmások tünetei átmenetileg romolhatnak. A magas páratartalom miatt a légzőszervi megbetegedésekkel küzdők állapota is romolhat, ezért az érintettek akár rosszullétet, nehézlégzést is tapasztalhatnek. Ilyenkor érdemes lepihenni, akár csak pár percre is, illetve frissítsük fel magunkat egy pohár vízzel.

A szabadban kellemes hőérzetre számíthatunk, ezzel összefüggésben a komfortérzet is sokat javul. A körülmények kedveznek a kinti programoknak, kerti munkáknak, de záporok, zivatarok kialakulásával is számolni kell. Szükség lehet az esernyőkre!

Az UV-sugárzás a napos tájakon a déli órákban meghaladja az erős, sőt, több helyen a nagyon erős fokozatot, a bőr már 15-20 perc alatt is megpirulhat. Javasolt 30-40-es faktorszámú fényvédő szerek használata, 11 és 16 óra között pedig kerülendő a napozás! A sugaraktól a szem is károsodhat, UV-szűrős napszemüveggel védekezzünk ez ellen.

A pollenterhelés tovább növekszik, az allergiások állapota romolhat. Sokfelé intenzíven virágoznak a pázsitfűfélék és a csalánfélék, amik többeknél okozhatnak kellemetlen tüneteket. Az érzékenyebbek lehetőség szerint estefelé vagy kora reggel szellőztessenek, napközben többször mossák meg a szemüket, és az ágyneműt se szárítsák a szabadban! A záporokat követőn nagyjából fél órával hirtelen kitisztul a levegő, ekkor jót tesz egy kis séta a szabadban.