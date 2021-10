Pénteken reggel hűvös lesz, néhol gyengén fagyhat is, ezen kívül a ködös, nyirkos időjárás az egész napra jellemző marad. Napközben gyenge melegfront érkezik, amelynek felhőzete változékonyabb időjárást hoz. A hőmérséklet még mindig az átlag alatt marad, de az összetett légköri helyzet a frontra érzékenyek számára tüneteket válthat ki. A melegfronthoz köthetően fellépő tünetekről és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Melegfronti hatás

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy a hajnali nyirkosság, a ködfoltok felbukkanásakor továbbra is jelentkezhetnek kopásos jellegű ízületi panaszok, melyek általában még délelőtt megszűnnek. Napközben folytatódik a magasban zajló melegedés, és melegfront is érkezik, ezért fronthoz köthető humánmeteorológiai tüneteket tapasztalhatnak az arra érzékenyek. Fokozódhatnak a gyulladásos panaszok, fáradékonyabbak, tompábbak lehetünk, csökkenhet a koncentrálóképesség, illetve enyhe fokú fejfájást is tapasztalhatunk.

A ködös, esős, nyirkos idő rontja a komfortérzetet. Fotó: Getty Images

Tanácsunk: öltözzön rétegesen, annál is inkább, mert a több fokkal átlag alatti hőmérsékletű időben növekszik a megfázásveszély. A korai órákban ajánlott még vastagabb ruházatot felvenni, a ködös vidékeken a nyirkosság is rontja a komfortérzetet. Az őszi időszakban fontos a folyamatos vitaminbevitel, az immunrendszernek szüksége van az erősítésre. A légszennyezettség megemelkedhet, erre elsősorban a szélvédett völgyekben lehet számítani.