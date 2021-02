Humánmeteo: nem sok jót tartogat a szombat

Holnap a csapadék elvonulása után ködfoltok és pára is képződhet reggelre, ezért sokféle kellemetlen tünetet tapasztalhatunk a nyirkosan induló reggelen. Emellett hideg is lesz, de napközben fokozatosan javul a helyzet: egyre többfelé kisüt a nap, bár lesznek tartósan borongós vidékek is. Ezt a nagy változékonyságot gyakran nehezen viseli a szervezet. Gyengül azimmunrendszeris; ha kíváncsi, hol mekkora a fertőzésveszély az országban, nézze meg a Meteo Klinika térképét!

Nem sok jót tartogat a szombat. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett a tartósabban borús, szürke és kellemetlenül hideg tájakon rossz hangulat, levertség lép fel, egész nap kedvetlenséget és fáradékonyságot tapasztalhatunk, illetve gyakran érezhetjük energiátlannak magunkat. Ráadásul a kórokozók is könnyebben terjednek, fokozódik a megbetegedés veszélye. Fogyasszunk minél több friss zöldség- és gyümölcsfélét, a szabadidőnket pedig próbáljuk pihenéssel tölteni, és kerüljük a felesleges stresszel járó helyzeteket is.

Az allergiásoknak ez okozhat panaszt

A Dunántúlon fejfájást is tapasztalhatunk, mely akár intenzíven is jelentkezhet. A napos tájakon kedvezően alakul a közérzet és a hangulat, érdemes szabadtéri tevékenységeket végezni, sportolni. A hőmérséklet itt pár fokkal az átlagos felett alakul, a hőérzet csak kissé ingadozhat. A pollenterhelés közepes, a mogyoró, az éger és a tiszafafélék virágpora okozhat tüneteket az arra allergiásoknál. Tüsszögés, orrfolyás jelentkezhet, de akár könnyezést, szemviszketést is tapasztalhatunk. A légszennyezettség kissé tovább emelkedik.