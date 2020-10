Humánmeteo: nehezen indulhat a jövő hét

Hétfőn napközben még mindig 15 fok körüli időre számíthatunk, de tartósan nyirkos tájak is előfordulnak, ahol jelentősen csökkenhet a hőérzet. Ezek a körülmények pedig kedveznek a fertőzések terjedésének és megterhelik a szervezetünket. Emellett az órák visszatekerése is hat a közérzetünkre, a változékony hétkezdet és az óraátállítás negatív hatásairól a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Alvászavarokat okozhat az óraátállítás

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett elsősorban a nyugati tájakon migrént is tapasztalhatnak az arra hajlamosak, és országszerte ingerlékenység, türelmetlenség lehet jellemző humánmeteorológiai tünet.

Az óraátállítás az alvásunkra is hatással van. Fotó: Getty Images

A téli időszámításra való átállás egyeseket még mindig megviselhet. Alvászavarok, napközben tapasztalt álmosság léphet fel, emiatt pedig csökkenhet a teljesítőképességünk is. Segíthet többek között az is, ha időben fekszünk le aludni, és az új időszámításhoz időzítjük az ébredésünket is. Az étkezésben is próbáljon igazodni az egy órával eltolódott napirendhez. A légszennyezettség az ország nagyobb részén emelkedni fog.