Humánmeteo: nehéz nap vár az ízületesekre

Szombaton nem érvényesül fronthatás hazánk térségében, de ez csak átmeneti. A felhők már napközben megérkeznek, és noha csapadék nem valószínű, a levegő még mindig az átlagosnál hűvösebb marad. Reggel akár fagyhat is, estétől pedig újabb igénybevétel veszi kezdetét. Szinte egy napig sem pihenhet a szervezetünk, ami extra terhelést jelent az immunrendszernek is, az aktuális fertőzésveszélyről a Meteo Klinika térképén tájékozódhatunk!

Nehéz napra készülhetnek az ízületesek szombaton. Fotó: Getty Images

Az ízületi panaszokkal küzdőknél közepes-erősebb tünetek léphetnek fel, és a kopásos eredetű bántalmaktól szenvedők is számíthatnak végtagfájdalmakra, különösen a reggeli órákban. Segíthet, ha ébredés után tehermentesen átmozgatjuk a sajgó ízületeket. A felhős időben lehangoltságot, rosszkedvet és ok nélküli fáradékonyságot tapasztalhatunk, valamint feszültek, ingerlékenyek lehetünk. Ügyeljünk arra, hogy azalvássorán jól kipihenjük magunkat, illetve próbáljuk tudatosan is elkerülni a felesleges feszültséggel járó szituációkat.

h i r d e t é s

A szabadtéri tevékenységeknek kedveznek a körülmények, de hűvös, változékony az idő, ezért elkél a réteges, vastag öltözet. Különösen reggel nagy a megfázásveszély! Az UV-sugárzás a felhők miatt nem számottevő, és allergiásként sem kell panaszerősödésre készülni, sőt, átmenetileg jelentősen mérséklődhetnek a tünetek. A közlekedésben veszélyes időjárási jelenség nem várható, de a tompa reflexek miatt fokozott balesetveszéllyel kell számolni.