Pénteken nem érkezik front a Kárpát-medencébe, de melegfront jellegű hatásra számíthatnak az arra érzékenyek. Sok napsütés várható, csapadék sem lesz, igazi "vénasszonyok nyara" van már napok óta. Egy kicsit még erősödik is a nappali felmelegedés, nagy a napi hőingás. A magassági és talajközeli melegedéshez köthetően fellépő tünetekről és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Pénteken klasszikus "vénasszonyok nyara" lesz, enyhe melegfronti hatással. Fotó: Getty Images

A meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy az arra érzékenyeknél migrén léphet fel, főként a Dunántúl és az Alföld déli részén élők körében. Országszerte a délutáni órákban jelentkezhetnek erősebben a tünetek. Amennyiben migréntől szenved, akkor egész nap kerülje az alkohol és a csokoládé fogyasztását. Gyulladásos panaszok, például az ízületi gyulladások is erősödhetnek. A napokban gyakorivá válnak az alvászavarok, talán ön is tapasztalhatta, hogy nehezen ébredt. Illetve napközben is jellemző marad a fáradtság és tompaság. A csökkent koncentrálóképesség az egész péntekre rányomhatja a bélyegét, de a szép idő ellensúlyozhatja a tüneteket.

Töltsön minél több időt a szabad levegőn, így az immunrendszerét is erősítheti némi sétával egybekötve. A szél azonban némileg rontja a hőérzetet, de még így is a kellemes tartományban marad a hőmérséklet. Ez alól kivételt jelenthetnek a reggeli órák, akkor kifejezetten hideg van, és szükséges a réteges, vastagabb öltözet. A levegőminőség sajnos tovább romlik, főleg a nagyvárosokban lehet megemelkedett légszennyezettséggel számolni!