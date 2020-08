Humánmeteo: migrént hoz a kánikula

Szombaton ismét melegszik az idő (sőt, akár 35 fokos kánikula is lehet), és helyenként átmenetileg erős lesz a szél, így aki érzékeny az intenzív légmozgásra, nehezebb napra készüljön. A hőség miatt napközben fejfájást, migrént tapasztalhatunk, ráadásul még ingerlékenyebbek, feszültebbek is lehetünk a megszokottnál - tájékoztat a Meteo Klinika. A figyelmetlenséghez, nyűgösséghez ráadásul többeknél kialvatlanság is párosul. Reggel északon helyenként párássá válhat a levegő, az ezeken a területen élőknél fokozódhatnak az ízületi panaszok, végtagfájdalmakkal ébredhetnek.

Az extrém hőség és erős szél felerősíti a migrénes panaszokat. Fotó: Getty Images

A napsütéses idő szerencsére javítja a kedélyállapotot, némiképp ellensúlyozhatja a feszültséget is. Szervezzünk bátran szabadtéri programot, de tartsuk észben, hogy az elmúlt és a következő napok extrém időjárása megterhelő a szervezet számára, ezért a déli órákat töltsük hűvös, árnyékos helyen. Bőrünk épségét pedig óvjuk magas faktorszámú készítményekkel, mivel a tűző napon akár 15-20 perc alatt is komolyan leéghetünk, a vízpartokon pedig megsokszorozódik a sugárzásdózis. A napszúrás elkerülése érdekében viseljünk könnyű, világos színű fejfedőt, a ruházatunk pedig természetes anyagból készüljön.

Az allergiások sajnos nem lélegezhetnek fel a hétvégén, mert a pollenterhelés is magasnak mondható, ezzel párhuzamosan a parlagfű koncentrációja a következő napokban szintén magas lesz.

A közlekedésben élénk, erős oldalszél ronthat a menetstabilitáson. Érdemes lassabban, óvatosabban vezetni, nagyobb követési távolságot tartani. A napsütés is elvakíthat, különösen alacsony napállás idején, készítsünk ezért napszemüveget az utastérbe!