Humánmeteo: melegedés kezdődik

Pénteken a legtöbb helyen megszűnik a csapadék, de a hűvös idő még mindig velünk marad, habár észrevehető melegedés kezdődik. A szél délire fordul, és ismét erősödni kezd. Most is kifejezetten hűvösen indul a nap, így nagyon fontos, hogy a megfázás elkerülése érdekében vastagon, rétegesen öltözzünk fel. Az időjárás hatásairól a Meteo Klinika frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Kerüljük el a megfázást, öltözzünk rétegesen. Fotó: Getty Images

Tartsuk melegen a fájós ízületeket

Az ízületi bántalmakkal élők nehezebben ébredhetnek, őket viseli meg legjobban a hideg. A végtagok melegen tartása enyhíthet a fájdalmakon, de egy meleg fürdő is jó hatással bír. Az étkezés során részesítsük előnyben a melegítő ételeket: ilyenkor jobban kívánjuk a meleg teákat, leveseket, melyek a most háttérbe szorult, ám nem kevésbé fontos folyadékpótlásról is gondoskodnak.

A szabadtéri programok szervezésére javulnak a feltételek. A szél csökkenti a hőérzetet, illetve sokaknál ingerlékenységet, nyugtalanságot válthat ki, egyeseknélfejfájásis felléphet. Most már arra is készüljünk fel, hogy a szabad levegő és belső terek hőmérséklete között nagyobb különbség van: ez is fokozza a megfázás kockázatát.