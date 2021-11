Humánmeteo: megviselhet a változékony idő

Szerző: HáziPatika 2021. november 24. 16:18

Csütörtökön még viszonylag kellemes hőmérsékletekre számíthatunk, de a reggeli nyirkosság most is sokfelé jelentkezik, és délután is egyre több lesz a felhő.

