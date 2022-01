Humánmeteo: megviselhet a szeles idő

Pénteken hidegfront hat a szervezetünkre. Maga a front gyenge, de sokfelé megerősödik vagy viharossá fokozódik a szél, ami extrém terhelést ró a szervezetre. A változó napsütés mellett felhőátvonulások lesznek, de csak záporos jellegű csapadék fordulhat elő. Fontos, hogy kíméljük a szervezetünket, amennyire csak lehet, mert a következő napokban is komoly igénybevételnek leszünk kitéve. A hidegfront alatt és mögött jelentkező tünetekről és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Görcsös fejfájás jelentkezhet

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy a hidegfront napközben átvonul felettünk, de nem csak a front mentén, hanem a front mögött is jelentkezhetnek jellegzetes panaszok. Ezek közül most is afejfájáslehet a leggyakoribb, a görcsös bántalmak akár még este is kínozhatják az érintetteket. Rendszeresen gondoskodjunk a folyadékpótlásról, de ne a cukros üdítőket, hanem inkább tiszta vizet vagy meleg leveseket fogyasszunk. A vérnyomáspanaszok is megszaporodhatnak ezekben a napokban. Sokaknál rosszullét is felléphet, egész nap rossz lehet a közérzetünk.

Az időjárás hatására sokaknál jelentkezhet görcsös fejfájás. Fotó: Getty Images

Lehetőség szerint pihenjünk a szabadidőnkben, nem jó ötlet mostanra hagyni a megerőltető tevékenységeket. Az emésztésünk is romolhat, hasi görcsök formájában jelentkezhetnek kellemetlenségek. Érdemes naponta többször, kisebb adagokat enni, így kevésbé terheljük le az emésztőrendszerünket.

Nagy lesz a szél, ami jelentősen rontja az érzett hőmérsékletet, és a komfortérzetet is csökkenti. Érdemes szélálló, réteges öltözetet választani. A szeles időnek köszönhetően jelentősen tisztul a levegő, csak a szélvédett völgyekben maradhatnak szennyezettebb körzetek.

A közlekedést erős viharos szél nehezíti. Ne parkoljunk fa alá, akár faágak is letörhetnek! A napsütés szintén zavaró lehet, jó, ha van nálunk napszemüveg.