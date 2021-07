Humánmeteo: megvisel az újabb hőhullám

Szerdán fronthatás ugyan nem érvényesül, de az ismét országosan jellemző rendkívüli meleg komoly terhelést ró szervezetünkre. Sokfelé felhők sem enyhítenek a tűző nap erején, és az éjszakák is egyre melegebbek. A trópusi éjszakák még napokig jellemzőek lesznek, azaz több fokkal 20 fok felett marad a minimumhőmérséklet. A hőhullámban jelentkező tünetekről és az alkalmazható megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Az elkövetkező napokban jelentkező hőhullám sokak szervezetét megterheli. Fotó: Getty Images

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy amellett, hogy fejfájás, migrén jelentkezhet többeknél, az idősek és a szívbetegek számára humánmeteorológiai szempontból különösen nehéz ez az időszak. Az arra hajlamosak körében vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, illetve felerősödhetnek a keringési rendellenességekkel élők panaszai.

A nagy melegben az izzadás során sok folyadékot veszíthetünk, amit ha nem pótolunk, akár komolyabb problémák is jelentkezhetnek. Az ásványvíz mellett üdítő gyümölcsleves, limonádé és friss gyümölcsök fogyasztása is jó megoldás, az étkezés során is térjünk át a kímélő fogásokra. A zsírban tocsogó, túlfűszerezett fogások nagyon megterhelik a gyomrot, akár rosszullétet is okozhatnak - a strandokon se válasszuk ezeket!

Ami az allergiásokat illeti, a pázsitfű, a lórom és a csalán pollenje többfelé nagyobb mennyiségben van jelen a levegőben. Az érintettek kerüljék a tejtermékek fogyasztását, továbbá segíthet, ha gyakrabban mosnak hajat, a szellőztetést pedig a kora reggeli vagy az esti órákra időzítik. Orrfolyást, tüsszögést, szemviszketést egyaránt tapasztalhatunk - a panaszok a délutáni órákban jelentkezhetnek legerősebben.