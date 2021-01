Humánmeteo: megvisel a nyirkos idő

Pénteken markáns fronthatás nem érvényesül térségünkben, azonban hideg levegő tölti ki a Kárpát-medencét, ezért sokaknál jelentkezhetnek különféle panaszok. Napközben is 1-6 fok körül alakul a hőmérséklet, és a nyirkosság is egész nap jellemző lehet. Délen csapadék is várható, ami tovább rontja a komfortérzetet. A fényszegény, helyenként nyirkos idő okozta panaszokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Tartsuk melegen a végtagjainkat

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett a kopásos jellegű ízületi bántalmakban szenvedők még mindig tartós, napokig tartó tünetekre számíthatnak, amik pedig egész nap jellemzőek lehetnek. Ebben az esetben fokozottan óvjuk az érzékeny végtagokat a hidegtől, folyamatosan tartsuk melegen a kezünket és a lábunkat.

Az ízületi fájdalmak felerősödhetnek. Fotó: Getty Images

Az időjárási körülmények kedveznek a fertőzések, betegségek terjedésének. Ha folyamatosan erősítjük szervezetünk védekezőképességét, akkor ellenállóbakká válhatunk a kórokozókkal szemben. A szabad levegőn öltözzünk vastagon, rétegesen! Északon a naposabb időben érdemes némi időt kint tölteni, de jól fel kell öltözni. Délen csapadék is lehet, ott szükség lesz az esernyőkre, és a komfortérzet is alacsonyabban alakul.

A levegőminőségben további romlás várható, elsősorban az Északi-középhegység térségében és a főváros környékén dúsulhat fel a szállópor. A sétához válasszuk inkább a kevésbé forgalmas helyeket, kerüljük el a zsúfoltabb belvárosi csomópontokat.