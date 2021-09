Humánmeteo: megvisel a hűvös reggel szombaton

Holnap frontmentes idő várható, napközben országszerte kellemes komfortérzetre számíthatunk. A reggel azonban hűvösnek ígérkezik, így könnyen megfázhatunk, ha nem öltözünk megfelelően. Délután már a 24, 25 fokot is elérheti a hőmérséklet, a napsütés miatt pedig még ennél is melegebbnek érezhetjük az időt. A szokatlan és hirtelen jött meleg hatásáról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A hűvös reggelen erősödnek az ízületi panaszok. Fotó: Getty Images

A hideg ízületi panaszokat, a meleg migrént okozhat

Amennyiben vérnyomáspanaszokkal és a keringési rendellenességekkel küzdünk, a nagy napi hőingás is okozhat némi kellemetlenséget. Reggel foltokban párássá válik a levegő, a nyirkos és hideg időben erősödnek az ízületi panaszok, fokozódnak a kopásos bántalmakkal élők fájdalmai. Ha a melegfrontra fokozottan érzékenyek körébe tartozunk, akár kisebb migrént, fejfájást is tapasztalhatunk. Emellett akár alvászavar, napközbeni fáradékonyság és koncentrálási problémák is jelentkezhetnek.

A napos időszakokban is mérsékelt marad az UV-sugárzás, az egyre alacsonyabb napállás miatt pedig egyre gyengébb sugárzási értékek jellemzők.