Humánmeteo: megkínoz a nyirkos idő

Pénteken sem örülhetünk, ugyanis legfeljebb egy-két helyen bújhat elő a nap pár órára. A frontmentes, nyirkos, szürke idő folytatódik, most már intenzív tünetekre is számítani kell. Az ízületesek nagyon megszenvedik ezt az időszakot, emellett az emésztőrendszeri problémákkal küzdőknél is felléphetnek tünetek. Arról, hogy a fennálló időjárási helyzet pontosan milyen tüneteket okoz a Meteo Klinika Frontjelentésében tájékozódhat.

Az ízületesek nagyon megszenvedik ezt az időszakot. Fotó: Getty Images

Ilyen panaszokra is számíthatunk

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett a nyirkos időben az ízületi panaszok mellett fejfájásra, rosszullétekre és enyhébb vérnyomásproblémákra is fel kell készülni. Az időseket és krónikus betegeket nagyon megterheli ez az időszak, nekik javasolt kerülni a fizikai terhelést. A helyenként átlagosnál melegebb időben fáradékonyságot tapasztalhatunk, de intenzív panaszokra nem kell számítani.

A párás, nyirkos időben alacsony a hő- és komfortérzet, nagy a megfázásveszély. Amennyiben nem szükséges, ne tartózkodjunk hosszabb időt a szabad levegőn.