Humánmeteo: meggyötörhet a hidegfront

Szerdán hidegfront érkezik térségünkbe. A front számos panaszt okoz az érzékenyek körében, emellé társulnak még a változékonyság okozta tünetek. A levegő lehűl, délután mindössze 13, 17 fokot mérhetünk, bár a front előtt - a keleti területeken - ennél pár fokkal melegebb lehet. A hidegfront komoly egészségügyi kockázatot jelent, erről bővebben a Meteo Klinika Frontjelentésében olvashat.

Az arra érzékenyek vérnyomás-ingadozást is tapasztalhatnak szerdán. Fotó: Getty Images

Nő a megfázásveszély

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett a változékony idő vérnyomás-ingadozást, rosszulléteket okozhat és intenzív tünetek is felléphetnek. Jobb, ha felkészülünk arra, hogy a hő- és komfortérzet is alacsony lesz, emiatt nagyobb a megfázásveszély is. A hűvös időben érdemes rétegesen öltözni. A megterhelő helyzetben ajánlott kímélni az emésztőrendszerünket, naponta inkább többször együnk kisebb adagokat.

Jelentős csapadékra számíthatunk

A szabadtéri tevékenységeknek nem kedvez az idő, amennyiben kültéri programot tervezünk szükségünk lesz az esernyőre vagy esőkabátra. Főképp mivel az Orzságos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szerdán többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak estétől kezd csökkenni nyugat felől a felhőzet. Sokfelé számítani lehet esőre, záporra, keleten néhol zivatarra is. Egyes területeken 24 óra alatt akár 20 mm-nél több csapadék is hullhat, ráadásul a légmozgás is megerősödhet, a déli, majd az északnyugati szelet sokfelé erős lökések kísérik.