Humánmeteo: markáns melegedés lesz napközben

Holnap frontmentes lesz az idő, ám éjszaka erősen lehűl a levegő. Az ország nagy részén fagyra kell készülni, a minimum-hőmérséklet értékei -4, -9 fok között alakulnak - írja a Meteo Klinika. A fagyos reggeli időszakban kopásos eredetű ízületi bántalmak jelentkezhetnek, de ezek a tünetek délutánra nagyrészt mérséklődnek.

Sokan küzdenek majd migrénnel szerdán. Fotó: Getty Images

Veszélyben a krónikus betegek és az idősek

A délelőtt folyamán melegedés kezdődik. Délutánra a 10, 13 fokot is elérhetik a délutáni csúcsértékek, így akár 18-20 fokos napi hőingás is lehetséges. A melegedés melegfrontot jellemző tünetek okoz, az érintettek körében migrén, fáradékonyság és alvászavar jelentkezhet. A nagy napi hőingás vérnyomás-ingadozást idéz elő, de enyhébb szívpanaszok is felléphetnek - a krónikus betegek és az idősek a leginkább veszélyeztetettek, nekik ajánlott többet pihenni.

A pollenszint közepes, a légszennyezettség pedig jellemzően a Tiszántúlon magas, egyes nagyvárosokban veszélyes lehet a levegő minősége. A közlekedést nehezítheti a napsütés, így érdemes fokozott figyelemmel vezetni.