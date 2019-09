Humánmeteo: lehűl a levegő

Szombaton nem érkezik fölénk front, továbbra is anticiklon alakítja időjárásunkat - írja a Meteo Klinika. Az éjszakai derült idő zavartalan kisugárzást eredményez, emiatt a hajnali órákra többfelé erősen lehűl a levegő. Nagyobb területen várható talaj menti fagy, sőt a szélvédett és fagyra hajlamos tájakon az előző napokhoz hasonlóan légköri fagy is kialakulhat. A fagypont közeli hőmérséklet hatására kopásos eredetű ízületi bántalmak jelentkezhetnek, illetve kiújulhatnak a korábbi ízületi problémák. A tünetek a reggeli időszakban jelentkezhetnek a legintenzívebben, majd a délelőtti melegedés következtében fokozatosan mérséklődnek. Az ízületifájdalomtartós enyhítéséhez már napi egyszeri sétával is nagyban hozzájárulhatunk, fontos azonban, hogy ne terheljük túl fájó végtagjainkat!

Az érintettek ízületi fájdalmakra készüljenek. Fotó: iStock

A délelőtti gyors melegedést követően délutánra több helyen 20 fok köré melegszik a levegő. A nagy napi hőingás az egyéni érzékenység függvényében vérnyomás-ingadozást és keringési panaszokat okozhat. A Dunántúlon időnként megélénkül a délkeleti szél, így a fejfájósok mérsékelten nehéz napra számíthatnak.

Nő a pollenszint

A pollenszint kis mértékben nő, elsősorban a parlagfű okozhat tüneteket az allergiások körében. Az allergiás megbetegedéssel küzdők lehetőség szerint kerüljék a réteket és az elhanyagolt területeket, mossanak sűrűbben kezet és hajat.