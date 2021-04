Humánmeteo: kíméletlen lesz a szerda

Holnap az erősen változékony időben kettősfronthoz hasonló körülmények léphetnek fel, ezért sokféle panasz jelentkezhet. Nem javul az idő, sőt, a fülledtség még fokozódik is, és a záporok mellett zivatarok is kialakulhatnak. A tünetek este kissé mérséklődnek, de úgy tűnik, csak átmenetileg. Az aktuális légköri helyzet hatásairól a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Sokféle panasz jelentkezhet szerdán. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett általános lehet a fejfájás, a rossz közérzet, valamintalvászavarokis jelentkezhetnek. Célszerű kerülni a fizikailag és szellemileg megerőltető tevékenységeket, a szabad időt pedig pihenéssel tölteni. A szív- és keringési rendszer betegségeivel küzdőknek is nehéz ez az időszak, vérnyomás-ingadozást, szédülést, rosszullétet tapasztalhatnak, nehézlégzés is jelentkezhet. A kiegyensúlyozott napirend oldhatja a zavarokat.

Az allergiások fellélegezhetnek

A csapadékos időszakokban felerősödhetnek az ízületi fájdalmak. Helyenként fülledtség is rontja a komfortérzetet, a légzési nehézségekkel küzdőknek nem tanácsos hosszabb időt a szabadban tölteni. Az UV-sugárzás a felhőzet függvényében ingadozik, a napos déli órákban megközelítheti az erős fokozatot. A csapadék és a változékony idő jót tesz az allergiásoknak, ha ugyan csak rövid időre is, de csökken a pollenterhelés.

A közlekedést többfelé nehezíthetik záporoktól nedvessé váló útszakaszok, amik területén jelentősen megnövekszik a féktáv. Tartsunk nagyobb követési távolságot, illetve vezessünk a megszokottnál is lassabban, óvatosabban, hiszen egy-egy intenzívebb csapadékgócban a látástávolság is hirtelen lecsökkenhet.