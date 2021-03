Humánmeteo: jön a melegedés

Hétfőn napsütéses, kellemes időben lesz részünk, csapadék sem várható. Az előző napokban erős szél sem zavarja most a szabadtéri tevékenységeket, és a hőérzet is javul. Most viszont a melegedés okozhat tüneteket! A változó időjárás által kiváltott további terhelésekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Hétfőn napsütéses, kellemes időben lesz részünk. Fotó: Getty Images

Reggel többfelé erősebben lehűl a levegő, ez pedig az ízületi bántalmakkal élők komfortérzetén ronthat. Ezért a korai órákban ezeken a vidékeken öltözködjünk rétegesen, hiszen könnyen megfázhatunk ilyenkor. Délután viszont tavaszi meleg lesz, és inkább ez okozhat majd panaszokat. A kifejezetten nagy hőingás vérnyomás-ingadozást okozhat, és a tünetek még a következő napokban is gyakran előjöhetnek.