Humánmeteo: hűvös szerda jön

Szerdán nem történik változás: elmarad a melegedés, sőt, lesznek olyan tájak, ahol még az előző napoknál is kissé alacsonyabban alakul a hőérzet. Többfelé a 15 fokot sem éri el a maximum-hőmérséklet, északkeleten ráadásul záporok is előfordulhatnak. A napokban tapasztalt tünetek most sem mérséklődnek. Az immunrendszert is rendkívül megterhelő időben jelentkező tünetekről és az alkalmazható megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A viszonylag magas napi hőingás és a szél sokaknál fejfájást okozhat szerdán. Fotó: Getty Images

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy az ízületi bántalmakkal élők nehezebben ébredhetnek, őket viseli meg legjobban a hideg. A végtagok melegen tartása enyhíthet a fájdalmakon, de egy meleg fürdő is jó hatással bír. Az étkezés során részesítsük előnyben a melegítő ételeket: ilyenkor jobban kívánjuk a meleg teákat, leveseket, amelyek a most háttérbe szorult, ám nem kevésbé fontos folyadékpótlásról is gondoskodnak.

A viszonylag nagy napi hőingás vérnyomás-ingadozást okozhat az arra hajlamosak körében. A fejfájásos tünetek sem szűnnek meg teljesen, ezen belül is a görcsös típusú fájdalmak fokozódására kell felkészülni. A folyadékpótlás ebben az esetben is segíthet enyhíteni a panaszokat. A szél csökkenti a hőérzetet, illetve sokaknál ingerlékenységet, nyugtalanságot, valamint fejfájást válthat ki. Ami az allergiásokat illeti, a parlagfű pollenje most csak enyhébb tüneteket okozhat, akárcsak a kenderfélék virágpora.