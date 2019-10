Humánmeteo: hideg lesz a péntek

Pénteken még tart a front mögött érkező hideg levegő beáramlása, és még több napig ez fogja meghatározni a humánmeteorológiai helyzetet - írja a Meteo Klinika. A hideg reggelen kopásos jellegű ízületi bántalmak léphetnek fel, de nagymértékben növekszik a megfázás veszélye is. Az előző napon áthaladt hidegfront igénybe vette a szervezetünket, így fogékonyabbá válhatunk a kórokozókkal szemben is. Növeljük a C-vitamin bevitelét és az étrendünkbe is igyekezzünk beépíteni a C-vitaminban gazdag ételeket, például a céklát. Napközben is az átlag alatt marad a hőmérséklet, a hőérzeten pedig helyenként az élénk szél is ront. Az időnként erős légmozgás hatására fejfájása jelentkezhet, emellett ingerlékennyé és türelmetlenné is válhatunk.

Hideg lesz a reggel. Fotó: iStock

A közlekedésben estig főleg az északi tájakon okoz csökkent menetstabilitást az élénk légmozgás, de nyugaton mérséklődik a szél. Hajnalban a mélyebb völgyekben előfordulhatnak pára- és ködfoltok, ilyen esetekben mérsékeljük a sebességet és tartsunk nagyobb követési távolságot!