Humánmeteo: gyötrő lesz a szombat

Szombaton átmeneti szünet várható a frontok között, de jellegét tekintve még mindig kettősfronti hatás érvényesül. Borongós, nyirkos, sokfelé időszakosan csapadékos idő várható, északnyugaton pedig a hőmérséklet is alacsonyan alakul. A frontmentes, de nyirkos időjárás által kiváltott negatív hatásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Sokaknak gyötrő lesz a szombat. Fotó: Getty Images

Kedvetlenek, lehangoltak lehetünk

Már a reggeli óráktól nagy eséllyel jelentkezhet fejfájás, migrén, és az éjjel tapasztalt esetleges álmatlanság is rányomhatja bélyegét a hangulatunkra. Kedvetlenséget, illetve lehangoltságot azonban még akkor is tapasztalhatunk, ha nem tartozunk a frontokra érzékenyek csoportjába, hiszen most markáns változások zajlanak a légkörben. A vérnyomásunk szintén ingadozhat, a keringési panaszok pedig egészen a jövő hét elejéig fennállhatnak. Sőt: vasárnap és kedden is intenzívebb igénybevétel éri majd a szervezetünket.

A reggeli párás hideg a hőérzeten is ront, és ezt leszámítva is hűvösen indul a nap. Könnyen megfázhatunk, ezért fontos, hogy vastagon, rétegesen öltözzünk.