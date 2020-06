Humánmeteo: görcsös péntek jön

Pénteken a légköri helyzet nem csak a frontérzékenyeknél okozhat panaszokat, de mások szervezetét is megviselheti - hívja fel a figyelmet a Meteo Klinika. A hirtelen változás főleg a szív- és érrendszeri betegségekkel, illetve vérnyomáspanaszokkal küzdők állapotát ronthatja.

Az asztmások fellélegezhetnek

Estétől az ízületi bántalmakkal élőknél is egyre erősebben jelentkezhetnek a jellemző tünetek. Emellett jelentősen fokozódik a görcshajlam is, az izom- és hasi görcsök mellett a kismamáknál is felléphetnek erőteljesebb panaszok. Az érintettek ezért mindenképpen kerüljék a megerőltető tevékenységeket ezen a napon.

A görcsös panaszok felerősödhetnek pénteken. Fotó: Getty Images

A levegő pollentartalma a rossz időnek köszönhetően csökken, a csapadék kimossa a virágport. Az UV-sugárzás csak a tartósabban napos tájakon lesz számottevő, többnyire inkább mérsékelt marad.

A közlekedést sokfelé nedves útburkolat nehezíti, megnövekszik a féktávolság, nehezebben irányítható a gépkocsi. Az erős, viharos szél miatt csökken a menetstabilitás, valamint letört faágak, kisebb tárgyak is az úttestre kerülhetnek, fokozott lesz a balesetveszély. Zivatarok, felhőszakadás is kialakulhat, ami miatt a szokásosnál is óvatosabban kell közlekedni.