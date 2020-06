Humánmeteo: fülledt lesz a kedd is

Kedden folytatódik az élettanilag többek számára kedvezőtlen időszak. Éppen ezért inkább csak akkor lehetnek könnyebb napjaink, ha a kifejezetten a frontokra érzékenyek csoportjába tartozunk - olvasható a MeteoKlinika humánmeteorológiai előrejelzésében. Mint írják, ebben az esetben markáns hatásoktól több napig nem kell tartanunk, legfeljebb a szabadtéri komfortérzetünk ingadozhat a változékony időjárás miatt. Más esetben azonban a nap első felében csak átmenetileg csökkenhetnek az esetlegesen fennálló keringési panaszaink, de a pihentetőbbalvásután azért némiképp könnyebben indulhat a napunk.

Légszomj, keringési problémák, rosszullét is felléphet kedden. Fotó: Getty Images

Légszomj is felléphet

Délután aztán előbb csak a Dunántúlon, majd máshol is egyre intenzívebb vérnyomásproblémákat, vérnyomás-ingadozást tapasztalhatunk. Ezen kívül akár légszomj, rosszullét is felléphet. Amennyiben fokozottan érzékenyek vagyunk, enyhébb fejfájásra is készülnünk kell, a megnövelt folyadékbevitelt a mérsékelten meleg idő ellenére se csökkentsük. Az immunrendszerünket is érdemes folyamatosan erősítenünk, ezt most nagyon könnyen megtehetjük a friss, hazai idénygyümölcsökkel. Bátran fogyasszunk például cseresznyét, ez a gyümölcs magas vitamintartalma mellett kedvezően hat az egész szervezetre.

A pollenterhelés a magas, nagyon magas tartományban alakul, főleg a pázsitfűfélék és a csalán pollenje válthat ki tüneteket az arra érzékenyek körében. A közlekedés során eleinte a vakító napsütés, délutántól pedig már inkább a nedves, csúszós utak jelentik a fő baleseti forrást. Helyenként vízátfolyásokra, zivatarokra is számíthatunk. Tompulnak a reflexek, és a zivatarokban erős széllökések is csökkenthetik a menetstabilitást.