Humánmeteo: fejfájós hétfő jön

Hétfőn egy - egyelőre enyhébb tüneteket okozó - kettősfront határozza meg a humánmeteorológiai helyzetet. Sokfelé kellemetlen időre számíthatunk: megvastagszik a felhőzet, inkább csak északon, északkeleten várható napsütés. A hőmérséklet az előző napokhoz képest is tovább csökken. A kettősfronthoz köthetően leggyakrabban jelentkező tünetekről és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Hétfőn a fronthatás és a szél sokaknál okozhat kellemetlen fejfájást. Fotó: Getty Images

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy amennyiben akár a hideg-, akár a meleg-, akár a kettősfrontra vagyunk érzékenyek, országszerte tapasztalhatunk fejfájást, migrént, a fájdalmakat pedig az élénk, olykor erős szél is erősítheti. Intenzívebb tünetekre a Dunántúlon, délnyugaton kell számítani. Vasárnap este ajánlott időben lefeküdni aludni, sokaknál ugyanisalvászavarokjelentkezhetnek, ami miatt reggel fáradtan, kialvatlanul ébredhetnek. Reggel az ízületi panaszokkal élők végtagjai is sajoghatnak, a fájdalom a csapadékosabb vidékeken egész nap kitarthat. Az arra hajlamosak körében vérnyomás-ingadozás, keringési problémák is felléphetnek, ezért lehetőség szerint ajánlott kerülni a stresszes helyzeteket.

Az ősziesebbre forduló időnek örülhetnek az allergiások, mert panaszaik az elkövetkező napokban jelentősen mérséklődhetnek. A növények pollenszórása lecsökken, de a Tiszántúlon élőknél a parlagfű pollenje még okozhat enyhe tüneteket.