Humánmeteo: fejfájós csütörtök jön

Csütörtökön nem érvényesül markáns fronthatás térségünkben. Az ilyenkor szokásosnak megfelelő hőmérsékletű idő lesz, de reggel kicsit hűvösen indul majd a nap. Csapadék nem alakul ki, és már erős szél sem rontja a hő- és komfortérzetet. A nagy napi hőingáshoz köthetően jelentkező tünetekről és megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Migrén, fejfájás jelentkezhet

A melegfrontra fokozottan érzékenyek kisebb migrént, fejfájást is tapasztalhatnak holnap. Most a szokásosnál nagyobb hangsúlyt kell fektetni az élénkítésre, azonban kerüljük a kávé és a csokoládé fogyasztását. Emellett akár alvászavar, napközbeni fáradékonyság és koncentrálási problémák is ronthatják a fizikai és a szellemi munkavégző-képeségünket. Sokat süt majd a nap, ez pedig sok esetben ellensúlyozhatja a panaszokat.

Sokaknál jelentkezhet migrén,fejfájáscsütörtökön. Fotó: Getty Images

A vérnyomás- és keringési panaszok fokozódhatnak kissé, ezért az érintettek délelőtt lehetőleg próbálják kerülni a nagyobb megerőltetéseket. Délutánra várhatóan jelentősen javul majd a helyzet.

Az UV-sugárzás a tiszta időben általában nagyon erős lesz, akár 15 perc alatt is le lehet égni. Az érzékeny bőrűek legalább 50-es faktorszámú naptejet használjanak még akkor is, ha nem kifejezetten napoznak, hanem csak hosszabb időt töltenek a szabadban.

Az allergiahelyzet a csapadékosabb napokat követően ismét romlik, és ismét egyre többfelé akár intenzívebb tüneteket okozó mennyiségben lesz jelen a sokaknak problémát okozó pázsitfűfélék virágpora is. Ezen kívül továbbra is a csalánfélék okozhatják a legtöbb panaszt, így aki ezekre allergiás, akkor orrfolyást, tüsszögést tapasztalhat, illetve a szeme is viszkethet, könnyezhet. Az említett növényekre allergiásoknak javasolt kerülni a gazos, elhanyagolt területeket, illetve a mezőket, réteket is.