Humánmeteo: fejfájós csütörtök jön

Csütörtökön fronthatás nem érvényesül a Kárpát-medence területén, de kissé tovább fokozódik a meleg. A hőmérséklet az ilyenkor szokásos átlag fölé emelkedik, ehhez pedig sok napsütés is társul. Csak kevés helyen lehetnek záporok, erre legnagyobb esély a hegyvidékek területén adódik. A szél többfelé megélénkül, az arra érzékenyeknél tüneteket válthat ki. Meglepő lehet, de a tartós meleg is igénybe veszi az immunrendszert is: fertőzésveszély térkép a Meteo Klinikán!

Fejfájás kínozhat sokakat

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett a fokozottan érzékenyeknél napközben fáradtság- és tompaságérzet jelentkezhet. Fejfájás, vérnyomás-ingadozás is többeknél felléphet, a déli órákat hűvös helyen töltve azonban kivédheti ezeket a tüneteket. Az éjszakák szerencsére hoznak némi felfrissülést.

A melegben, izzadással sok folyadékot veszíthetünk, ami veszélyeket rejt magában, ezért elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű és minőségű folyadék-utánpótlás. A cukros üdítők, koffeines italok helyett válasszuk a hűs limonádét, a frissítő zöldteát, mentával ízesített gyümölcsleveket. Étkezés során is pótolhatjuk a kiizzadt vizet hideg gyümölcsleves, lédús zöldségek formájában. Kerüljük a nehéz, zsíros, fűszeres ételeket, a vörös húsokat, puffasztó hüvelyeseket; inkább salátákat, halat fogyasszunk.

Egész nap fáradtabbak lehetünk a megszokottnál. Fotó: Getty Images

A kinti programoknak kedveznek a feltételek, de a legmelegebb órákban érdes árnyékos helyre húzódni. Válasszunk jól szellőző, természetes anyagból készült ruhadarabokat, amikben kevésbé fülled be a bőr!

A déli órákban lehetőleg kerüljük a tűző napot, ugyanis 7-es értéket meghaladó, erős UV-sugárzás várható! Ha elengedhetetlen, hogy kint legyen a szabadban, akkor legalább 30-40-es faktorszámú fényvédő szerekkel védjük a bőrünket. A napszúrás veszélye is fennáll, jó, ha van a fejünkön könnyű sapka, kalap, szemünk épségére pedig napszemüveggel vigyázzunk.

A pollenszint is tovább emelkedik, a nagy melegben fokozott a növények pollenszórása. Jelenleg a csalánfélék mellett a pázsitfűfélék okozzák a legtöbb panaszt, az allergiások egész nap kerüljék a mezőket, réteket, és lehetőleg gyakrabban mossanak hajat.