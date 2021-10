Humánmeteo: fejfájás rontja el a keddet

Kedden nem érkezik front a Kárpát-medence térségébe, ezért a délutáni órákban igen kellemes időben lesz részünk. A hideg reggelt követően szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, ám még legmelegebb órákban is csak kevés helyen emelkedik 15 Celsius-fok fölé a hőmérséklet. A hideg miatt az előző napok ízületi panaszai tartósnak bizonyulnak, és ehhez most mégfejfájásis társulhat. A gyors délelőtti melegedés által kiváltott leggyakoribb tünetekről és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Front szerencsére nem jön, de a gyors délelőtti melegedés sokakat meggyötör.

Fotó: Getty Images

Ízületi fájdalmaink és vérnyomásproblémáink is lehetnek

Hajnalra többfelé erősebben lehűl a levegő, amely az ízületi bántalmakkal élőknél válthat ki végtagfájdalmakat, a kopásos eredetű tüneteket. A viszonylag nagy hőingás pedig vérnyomás-ingadozást okozhat, ami a délelőtti órákban lehet a leggyakoribb.

h i r d e t é s

Ezenkívül a fejfájósoknak sem lesz könnyű a helyzetük, a fokozottan érzékenyek közé tartozóknál külösen kellemetlen tünetek léphetnek fel. A fejfájás lehet görcsös vagy migrénes is - ez egyéni érzékenységtől függően változik.

Nem árt tudni továbbá, hogy a légszennyező anyagok koncentrációja továbbra is magas lehet a reggeli órákban. A szállópor koncentrációja többfelé megemelkedik.