Humánmeteo: fárasztó lesz a vasárnap

Vasárnap nem érkezik időjárási front térségünkbe, ezért elsősorban csak a frontokra érzékenyeknél jelentkezhetnek markáns tünetek - írja a Meteo Klinika. A légkörben zajló változások miatt azonban a fokozottan melegfront-érzékenyek körében koncentrálási zavarok, enyhe migrén léphet fel, sokan pedig álmosnak és bágyadtnak is érezhetik majd magukat. Ez a fáradtságérzet a következő napokban tartósan is jelentkezhet. Ha pedig a szeles időre is érzékenyebbek vagyunk, akkor ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk a megszokottnál. Ez főleg a Dunántúlon és a középső megyékben lehet jellemző.

A fáradstág általános tünet lehet a következő napokban. Fotó: Getty Images

A felhős, szeles idő okozhat gondot

Időnként megnövekszik a felhőzet, a borongósabb időszakokban a felhős, lehangoló idő fásulttá, kedvetlenné tehet minket, a naposabb órák viszont a hangulatunknak is jót tesznek. A sokfelé élénk szél olykor zavarólag hathat, ami miatt a fokozottan érzékenyek enyhe fejfájást, nyugtalanságot tapasztalhatnak, a gyerekek is szétszórtabbak, figyelmetlenek lehetnek.

Az allergiásoknál a mogyoró, az éger és a ciprusfélék pollenjei okozhatják a legtöbb panaszt. Az érintettek mérsékeljék a hús- és a tejtermék-fogyasztást, autózás közben pedig tartsák felhúzva az ablakokat.

A közlekedés során időnként a napsütés lehet zavaró, emellett kissé szétszórt, és a szokottnál ingerültebb sofőrök is fokozzák a balesetveszélyt. Az élénk oldalszél főleg a dunántúli tájakon és a főváros környékén lehet zavaró, a nap első felében keleten pedig nedves útszakaszokkal is találkozhat - vezessünk fokozott óvatossággal!