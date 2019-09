Humánmeteo: fájdalmas péntek jön

Pénteken továbbra is frontmentes időre számíthatunk, a napos időszakok pedig javítják a hangulatot és a közérzetet - írja a Meteo Klinika. A hideg, helyenként fagyos reggelek és a viszonylag hűvös nappalok is okozhatnak panaszokat. Elsősorban a kopásos jellegű ízületi bántalmakkal élők számíthatnak fájdalmaik felerősödésére, különösen a mélyebb völgyekben élőknél jelentkeznek intenzívebben a panaszok. Az érintettek kezdhetik a napot egy könnyed, tehermentes tornával, vigyázva arra, hogy ne erőltessék túl az ízületeket. Emellett az is fontos, hogy óvjuk a karokat és a lábakat a hidegtől, a vastag ruhák ráadásul a megfázás ellen is védenek. A fejfájás, migrén felerősödése szintén jellemző lehet, főként a nap második felében.

A hűvös reggelek az ízületei panaszokat is felerősítik. Fotó: iStock

Használjuk ki a kellemes időt

Délután országszerte kellemes időben lesz részünk, ez pedig sokakat a szabadba csábít. Érdemes minél több időt a friss levegőn tölteni, és kihasználni kellemes időt a fényszegényebb, hidegebb őszi napok előtt. Reggel már elkél a kabát, a vastagabb cipő, sőt akár a sálra is szükség lehet. Hogy megerősítsük az immunrendszerünket, együnk több nyers gyümölcsöt és zöldséget.

A levegő minősége is romolhat, a forgalmasabb helyeken reggelente átmenetileg megemelkedhet a nitrogén-oxidok koncentrációja. A közlekedésben a napsütés - különösen reggel és napnyugtakor - helyenként elvakíthatja a gépkocsivezetőket, érdemes bekészíteni egy napszemüveget.