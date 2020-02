Humánmeteo: fájdalmas csütörtök jön

Csütörtökön hajnalban egy gyenge hidegfront érkezik északnyugat felől, és még napközben át is halad felettünk - írja a Meteo Klinika. A front nem lesz erős, de a fokozottan érzékenyek enyhébb fejfájást tapasztalhatnak. Az érintetteknek érdemes sokat pihenni és növelni a folyadékbevitelt is. Egyeseknél fokozódhat a görcshajlam és az ízületi bántalmak.

Gondot okozhat a szeles idő

Országosan várható, hogy a szélre érzékenyeknek is nehezebb napjuk lesz. Fejfájás, ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet, a gyerekek élénkebbé, szétszórtabbá válhatnak. A szabadban ingadozó hőérzetre készüljünk, a mért értékeknél több fokkal is alacsonyabb lesz a hőérzetünk. A pollenterhelés közepes, a mogyoró, az éger és a tiszafafélék virágpora okozhat tüneteket az arra allergiásoknál. Tüsszögés, orrfolyás jelentkezhet, de akár könnyezést, szemviszketést is tapasztalhatunk.

Az erős szél sokaknál okozhat gondot. Fotó: Getty Images

A közlekedést nyugaton és a középső országrészben erős széllökések nehezíthetik, ezen kívül többfelé a megszokottnál türelmetlenebbek lehetnek a sofőrök. Érdemes kissé korábban elindulni a hosszabb utazásra, és lassabban, körültekintőbben vezetni! Északon, északkeleten eleinte előfordulhatnak nedves útszakaszok is.