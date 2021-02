Humánmeteo: ezért szédülhetünk hétfőn

Hétfőn és a következő napokban sem érvényesül fronthatás a térségben, a napos, kellemes időben javulhat a közérzetünk és a hangulatunk is. A délutánok hőmérséklete megközelíti a 15 fokot, és reggel is csak kevés helyen fagyhat. Azonban a nyugodt időben is sokaknál felléphetnek kellemetlen tünetek. A most érvényesülő terhelésekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Keringési zavarok léphetnek fel

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett elsősorban keringési és vérnyomáspanaszok jelentkezhetnek, különösen délelőtt okozhat sokaknál gondot rosszullét, szédülés. A koncentrálási problémák szintén fokozódnak, illetve a gyulladások is erősödhetnek. Az ízületi bántalmakkal élők főként reggel tapasztalhatnak végtagfájdalmakat.

Hétfőn sokaknál léphetnek fel keringési zavarok. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Érdemes minél több időt a szabad levegőn tölteni, ügyeljünk azonban az öltözködésre, reggel még mindig szükség van a vastagabb ruhadarabokra. A napsütés azonban sokat javít a hőérzeten, összességében az időjárás pozitív hatásait tapasztalhatjuk az ország legnagyobb részén. Már észrevehetően hosszabbak a nappalok, így a szabadtéri programjainak szervezésében is több lehetőség adódik.

A jó idő hátulütője, hogy menthetetlenül beindult a tavaszi pollenszezon. A mogyoró, az éger és a tiszafafélék virágpora sokfelé már tüneteket okozó mennyiségben van jelen. Aki érzékeny ezekre a növényekre, az orrfolyást, tüsszögést tapasztalhat. Nekik ajánlott kerülni a tejtermékek fogyasztását ezeken a napokon.