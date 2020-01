Humánmeteo: az influenzának kedvez az időjárás

Pénteken a légköri frontok elkerülik térségünket, markáns humánmeteorológiai hatás nem érvényesül - írja a Meteo Klinika. Azonban reggel többfelé nyirkos, ködös lesz az idő. Elsősorban az ízületi panaszok erősödhetnek fel és a végtagfájdalmak is fokozódhatnak. Segíthet, ha a sajgó ízületeket kissé átmozgatjuk, egy könnyű torna mérsékelheti a tüneteket. A ködös idő a hőérzeten is ront, a nyirkosság hatására jelentősen romolhat a komfortérzetünk. A migrén a következő napokban egyre gyakoribb tünet lehet és enyhébb alvásproblémák is jelentkezhetnek.

Élvezzük ki a napsütést!

A párásság napközben hosszabb ideig is megmaradhat, de sokfelé napsütés javítja a hangulatunkat. Délutántól egyre erősödhet a fejfájás, aminek intenzitása az esti óráktól még erősödik is, emellett figyelmetlenség is jelentkezhet. Különösen északon és keleten lesz nagy a napi hőingás, a vérnyomáspanaszokkal élők tünetei erősödhetnek.

Migrénesfejfájásgyötörhet a következő napokban. Fotó: iStock

A légszennyezettségben némi romlás várható, elsősorban az Északi-középhegység térségében és a főváros környékén dúsulhat fel a szállópor. A sétához válasszuk inkább a kevésbé forgalmas helyeket, kerüljük el a zsúfoltabb belvárosi csomópontokat.

A közlekedést a reggeli órákban többfelé, néhol pedig még napközben is párásság és ködfoltok nehezíthetik. Ezeken a helyeken jelentősen lecsökkenhet a látástávolság, a ködből lecsapódó nedvesség hatására pedig csúszóssá, síkossá válhat az útburkolat.