Hétfőn egész nap, majd a hét folyamán sem érvényesül markáns fronthatás hazánk térségében, de nem lesz egyértelműen pihentető az idő. Nagy csapadék nem várható, de a változó felhőzet miatt ingadozhat a hőérzetünk. Hűvösen indul a nap, délután viszont már kellemes, bár az átlagosnál néhány fokkal hűvösebb időre számíthatunk - írja a Meteo Klinika.

Csitul a szél, melegfronti tünetek kínozhatnak

Mivel a magasban melegedés zajlik, mérsékelt melegfronti tünetek jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél. Sokan tapasztalhatnak fejfájást, migrént, fokozódhatnak a gyulladásos panaszok. Vérnyomás-ingadozás, rosszullét is jelentkezhet, különösen a délnyugati és a délkeleti területeken. Csökkenhet a teljesítőképességünk, koncentrálási problémák léphetnek fel.

Egyre melegebb idő jön. Forrás. Getty Images

Az előző napokhoz képest jelentősen csitul a szél, és kisebb területen élénkül meg. Az északon élők napközben még tapasztalhatnak idegességet, ingerlékenységet, a szép napos idő azonban ellensúlyozhatja ezen tüneteket.

Erős UV-sugárzás várható

A déli órákban lehetőleg kerüljük a tűző napot, ugyanis a 7-es értéket meghaladó, erős UV-sugárzás várható. Ha elengedhetetlen, hogy kint legyünk a szabadban, akkor legalább 30-40-es faktorszámú fényvédővel védjük a bőrünket. A kisgyerekre, idősekre a szokottnál is körültekintőbben figyeljünk, emellett nem szabad elfelejteni, hogy a vízpartokon fokozódik a bőrt érő sugárzás.

A pollenterhelés is erősödik, a legtöbb virágport a pázsitfűfélék bocsátják most a levegőbe, így ha erre vagyunk érzékenyek, akkor egyre fokozódó tüneteket - orrfolyást, tüsszögést, de akár szemviszketést is - tapasztalhatunk.

A közlekedés során számítsunk arra, hogy a napsütés zavarhat minket a vezetésben, északon néhol pedig élénk oldalszél ronthat a menetstabilitáson. Sok a figyelmetlen sofőr, vezessünk fokozott körültekintéssel.