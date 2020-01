Humámeteo: kegyetlen péntek jön

Pénteken az erősen változékony, sokfelé borult, csapadékos időben kettősfronti hatás érvényesül, intenzívebben a nyugati, északnyugati területeken - olvasható a MeteoKlinika előrejelzésében. Mint írják, általános lehet a fejfájás, a rossz közérzet, valamint alvászavarok is jelentkezhetnek akár a hideg-, akár a melegfrontra érzékenyeknél.

Nemcsak a felnőtteket, a gyerekeket is megviseli ez az időjárás. Fotó: iStock

A szív- és keringési rendszer betegségeivel küzdőknek is nehéz ez az időszak, az érintettek vérnyomás-ingadozást, szédülést, rosszullétet tapasztalhatnak. A tünetek a gyerekeket is érinthetik, akik ingerültek, idegesek lehetnek - akár a felnőttek -, s emiatt az iskolában is nehezebben tudnak teljesíteni.

Kíméljük a gyomrunk!

A csapadékos időben felerősödhetnek az ízületi fájdalmak, javasolt továbbá az emésztőrendszerünket is kímélni azáltal, hogy naponta inkább többször keveset eszünk, s lehetőleg kímélő ételeket. A közlekedést többfelé nehezíthetik esőtől és havas esőtől nedvessé váló útszakaszok, amik nemcsak megnövelik a féktávot, de egy-egy intenzívebb csapadékgócban a látótávolságot is képesek hirtelen lecsökkenteni.