Kedden a szakadozott frontális felhőzet levonulása után az ország nagy részén általában kevés felhőre és sok napsütésre számíthatunk – számolt be előrejelzésében a Kiderül. Napközben kicsi a csapadék valószínűsége, késő délutántól, estétől viszont a délnyugati határvidéken növekszik a záporok, zivatarok esélye. Az északnyugati szelet a délnyugati tájak kivételével nagy területen kísérik erős, a hegyekben akár viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között valószínű, késő estére 16 és 22 fok közé hűl le a levegő.

Hol a nap süt ki, hol egy zivatar csap le. Fotó: Getty Images

Szerdán nyugat felől megvastagszik a fátyolfelhőzet, majd a nap második felében a középszintű felhőzet is növekszik, és elsősorban a Dunántúlon eső, zápor, zivatar is előfordulhat. Hosszabb-rövidebb napsütés főleg hazánk északkeleti felén, elsősorban a nap első felében készülhetünk. Helyenként megélénkül az északnyugati szél, zivatarban erős lökések is várhatók. A hőmérséklet csúcsértéke 27, 32 fok között alakul.

Csütörtök éjjel és délelőtt hazánk délnyugati, déli felén még több helyen előfordulhat eső, zápor, zivatar, délutántól azonban mindenhol megszűnik a csapadék. Napközben a sok napsütés mellett gomolyfelhők képződhetnek, majd estére csaknem mindenütt kiderül az ég. Helyenként megélénkül az északi, északkeleti szél, zivatarban erős lökések is várhatók. Hajnalra általában 15 és 20 fok közé hűl le a levegő, délután 28, 33 fok közötti csúcsértéket mérhetünk.