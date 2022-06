Felhőszakadásra figyelmeztetnek a meteorológusok

Többnyire napos időben lesz ma részünk, bár a Dunántúlon kezdetben még lehetnek felhősebb területek, és több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután a Dunától keletre is lehet már csapadék, hevesebb zivatargócokban felhőszakadás is előfordulhat - írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. Az északias szél a Dunántúlon erős, az Alpokalján, a Kisalföldön, a Balaton térségében időnként viharos is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23 és 30 fok között alakul, de a Tisztántúlon 31-33, a Nyugat-Dunántúlon 21-22 fokos maximumok is lehetnek.

Ma még többfelé lehetnek záporok, akár hevesebb zivatarok is az országban. Fotó: Getty Images

Ami a hétvégét illeti, szombaton a Dunántúl nagy részén derült vagy gomolyfelhős, napos idő várható, míg a Dunától keletre erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés, amihez helyenként zápor, zivatar társulhat. Az északi, északkeleti szelet erős, zivatarok környezetében néhol viharos széllökések kísérhetik. A hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 24-31 fok között alakul. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. Az északi szél országszerte élénk, néhol erős lesz. A hajnali 11-18 fok körüli minimumok után napközben 26-30 fokig melegszik a levegő.

Hétfőn is többórás napsütésre van kilátás, ugyanakkor fátyolfelhők mellett átmenetileg a gomolyfelhőzet is erősebben megnövekedhet. A nap második felében, illetve elsősorban az ország északnyugati, nyugati felén helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Megélénkül, időnként meg is erősödik az északi, északnyugati szél. A nappali csúcshőmérséklet 27-32 fok között valószínű.