Fagyos napok jönnek

Az ország északi felén ma jellemzően napos időre van kilátás, a déli, délkeleti országrészben azonban közepesen-erősen felhős lesz az ég. A délkeleti, keleti megyékben hószállingózás, gyenge havazás is előfordulhat - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. Az ország nagy részén megélénkül, akár meg is erősödik az északi, északkeleti szél. A nyugati határ mentén és északkeleten viharos lökések is lehetnek, a Tiszántúlon hófúvás sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 2 és plusz 4 fok között alakul.

Hideg, télies időre számíthatunk az előttünk álló napok során. Fotó: Getty Images

Éjszaka már a déli, délnyugati tájakon is csökkenni kezd a felhőzet, így többnyire országszerte kiderül, vagy legfeljebb gyengén felhős lesz az ég. Délen eleinte még szállingózhat a hó, de számottevő csapadék sehol sem valószínű. Hajnalra a szél is veszít az erejéből. A hőmérséklet késő estére 0 és mínusz 7, hajnalra mínusz 5-10 fok közé hűl vissza, de a szélvédett, fagyzugos helyeken, illetve a hófödte tájakon akár mínusz 15 fokot is mérhetnek.

Folytatódik a fagyos időjárás

Szerdán napközben többnyire derült vagy gyengén felhős, napos időre számíthatunk. Délután ugyanakkor vastagabb felhőtömbök sodródnak az ország fölé északnyugatról. Csapadék nem várható, de az északi, északkeleti szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. A nappali maximumok mínusz 4 és plusz 2 fok között alakulnak. Csütörtökön egy melegfront vékony, szakadozott felhősávja vonulhat át az ország felett, emellett azonban több órára kisüthet a nap. Helyenként megélénkül a nyugati, északnyugati, a Tiszántúlon déli, délnyugati szél. A hajnali mínusz 5-10 fokos minimumok után délutánra keleten mínusz 4 és plusz 1, másutt plusz 1-5 fokig melegszik a hőmérséklet.

Ami a hét végét illeti, pénteken általában többórás napsütés, száraz idő valószínű, majd nagyjából az esti óráktól észak felől több felhő érkezhet. Ekkor már néhol - nagyobb eséllyel az északi, északkeleti megyékben - kialakulhat jelentéktelen hózápor, havas eső. Hajnalban a szélvédett északkeleti tájakon ködfoltok képződhetnek. Kora délután többnyire 3-9, északkeleten mínusz 2 és plusz 2 fok körüli értékeket olvashatunk le a hőmérőkről.

Csapadékmentes hétvége várható

Szombaton többnyire gyengén felhős időben lesz részünk, csapadék nélkül. Az északnyugati, nyugati szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban mínusz 7 és plusz 1 fok közötti minimumokra lehet számítani, de a havas, illetve a szélcsendes, fagyzugos területeken ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 1 és plusz 7 fok között változik.

Vasárnap az ország nagy részén több órára kisüthet a nap, emellett főleg keleten, északkeleten helyenként számítani lehet ködre, illetve rétegfelhőzetre, több helyütt fátyolfelhőzetre is. Számottevő csapadék ugyanakkor nem várható. Helyenként megélénkül a déli, majd a nyugati szél. A nappali maximumok mínusz 1 és plusz 6 fok között alakulnak.