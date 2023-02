Fagyos éjszakákat és élénk szelet hoz a hétvége

Pénteken örülhetünk a napsütésnek: túlnyomóan derült vagy kissé felhős idő várható,csapadék nélkül. Az ország északi felében időnként megélénkül a nyugatias szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul, késő estére pedig -8, 0 fok közé hűl le a levegő - áll a Kiderül előrejelzésében.

Tartsuk készenlétben az esernyőt, mert hétvégén szükségünk lehet rá. Fotó: Getty Images

Hétvégén változékony időjárásra számíthatunk

Szombaton nem árt, ha felkészülünk arra, hogy csapadék is eshet: változóan felhős idő várható hosszabb-rövidebb napsütéssel. A késő délutáni, esti óráktól észak felől melegfront vastagabb felhőzete érkezhet és elszórtan előfordulhat eső, főleg a hegyekben. Északkeleten, keleten vegyes halmazállapotú csapadék is eshet. A délnyugati, majd északnyugati szél szombaton sokfelé megélénkül, néhol időnként megerősödik. Kora délután 4, 9 fokra számíthatunk. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -9, -3 fok között valószínű, de a fagyzugos tájakon -10 foknál is hidegebb lehet.

Vasárnap felhőátvonulásokra számíthatunk: reggelig, délelőttig elszórtan előfordulhat kisebb eső, de főleg a hegyekben, északkeleten, keleten pedig vegyes halmazállapotú csapadék is eshet. Vasárnap délutántól számottevő csapadék nem valószínű. Az északnyugati, északi szél elsősorban a Dunántúlon helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3, +3 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 4 és 9 fok között.

