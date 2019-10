Érkeznek a mínuszok

Az október végén megszokott, esős és hűvös időjárásra számíthatunk a következő napokban az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. Kedden erősen felhős vagy borult lesz az ég, csupán az északkeleti határvidéken lehet átmenetileg vékonyabb, szakadozottabb a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, az északkeleti tájakon kisebb a csapadék kialakulási esélye. Elsősorban a Tiszántúlon több helyen megélénkül az északias szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 12 fok között várható. Késő estére általában 3 és 8 fok közé hűl le a levegő.

Hűvös napok jönnek. Fotó: iStock

Éjszaka már mínuszok lesznek

Szerdán is erősen felhős marad az ég országszerte, délutántól pedig főként a Dunántúlon és délen eső, zápor is lehet. Az északi, északkeleti szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 13 fok között alakul.

Csütörtökön helyenként már előbújhat a nap rövidebb időre, csak délen lesz kezdetben több felhő. Csapadék nem valószínű. A néhol élénk északkeleti szél mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában +3 és -4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 13 fok között alakul - olvasható a meteorológusok előrejelzésében.