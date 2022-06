Kedden délelőtt a Dunántúl északi részén és a Duna mentén, később az Északi-középhegységben, majd a délutáni, kora esti óráktól a Dunántúl nyugati felén alakulhat ki helyenként zápor, zivatar. A Dunántúl nyugati részén a szél is megélénkül, zivatarok idején erős vagy viharos széllökésekre is készülni kell. Ám a csapadék ellenére is 32 és 37 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk majd a legmelegebb órákban, késő estére pedig 20 és 26 fok közé hűl a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

Egész nap számíthatunk záporokra, zivatarokra. Fotó: Getty images

40 fok közeli maximumok lesznek

Szerdán sok napsütésben lesz részünk, a Dunántúlon azonban gomoly- és fátyolfelhők is lesznek az égen. Jellemzően száraz időnk lesz, a Nyugat-Dunántúlon azonban itt-ott kialakulhat zápor, zivatar. A légmozgás időnként megélénkül, helyenként meg is erősödik. A maximumértékek 33-38 fok körül alakulnak.

Csütörtökön is többnyire napos, némileg felhős időre számíthatunk. Néhány lokális zápor, zivatar ezen a napon is előfordulhat, erre nyugaton, délnyugaton lesz a legnagyobb esély. 33-39 fokos maximumokra készüljünk.