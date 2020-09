A hideg után visszatér a nyár

Fátyol- és gomolyfelhők mellett általában többórás napsütésre számíthatunk ma - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzésében. Legfeljebb északkeleten várható több felhő, egyben csapadék kisebb eső, zápor formájában. A szél több helyen megélénkül, de délutánra már mindenütt mérséklődik a légmozgás. Napközben a hőmérséklet 19-25 fokig emelkedik.

A hét végére ismét visszatér a nyárias meleg. Fotó: Getty Images

Éjszaka jellemzően gyengén vagy közepesen felhős marad az ég, csapadék ugyanakkor nem valószínű, illetve a légmozgás is gyenge lesz. A levegő hőmérséklete késő estére 12-17, hajnalra 6-13 fokig hűl vissza. Némi felhősödésre holnap is számítani lehet, amihez elvétve egy-egy zápor, esetleg zivatar is társulhat. A nappali csúcshőmérséklet csütörtökön 21-26 fok között alakul.

Ami a hét végét illeti, pénteken és szombaton gyengén felhős, inkább napos, csapadékmentes időre van kilátás. Mi több, szombaton a legmelegebb tájakon akár 30 fokig is emelkedhet már a hőmérséklet. Vasárnap is kevés felhő lesz csak az égen, bár az északi, északnyugati területeken erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés, és arrafelé elvétve záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Ezzel együtt a legmagasabb nappali hőmérséklet ismét 26-30 fok körül várható.