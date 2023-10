Orvosmeteorológia: szeles hétvégére számíthatunk

Ma még előfordulhatnak záporok, néhol az ég is megdörrenhet, főként a nap első felében és a déli országrészben. Ezt leszámítva változóan felhős idő várható, illetve néhány órára a nap is kisüt – olvasható a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala előrejelzésében. Északkeleten továbbra is élénk lehet a délnyugati, déli szél, sőt, néhol meg is erősödhet. Másutt mérsékelt légmozgás valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, majd késő estére 8-13 fokig hűl vissza a levegő.

A frontérzékenyek számára jó hír, hogy a nap folyamán fokozatosan megszűnik a hidegfronti hatás. Emellett ma a legtöbb helyen a szél is csillapodik. Az előrejelzések szerint azonban jövő héten kedden újabb front érkezik.

Holnap eleinte sokfelé beboríthatja a hajnalban képződött köd az északkeleti tájakat, másutt viszont – fátyolfelhők mellett – többórás napsütés várható. Északkeleten néhol szitálás, gyenge eső is kialakulhat. Sokfelé megélénkül a déli, délnyugati szél, a Dunántúlon akár erős lökések is előfordulhatnak. A nappali csúcshőmérséklet általában 18 és 23 fok között valószínű, de az északkeleti határ közelében ennél hűvösebb lehet.

A jövő héten visszatérnek az esőfelhők

Ami a jövő hét kezdetét illeti, fátyolfelhők mellett hétfőn is általában többórás szűrt napsütésben lehet részünk. Elsősorban nyugaton, északnyugaton lehet vastagabb a felhőzet az ország felett. A csapadék esélye ezzel együtt alacsony. Megerősödhet viszont a déli, délnyugati szél, különösen a Dunántúlon. A hajnali 7-15 fokos minimumok után napközben 17-23 fokig melegszik a levegő – ismét északkeleten lesz hűvösebb az idő.

Kedden eleinte változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel. A késő délelőtti, déli óráktól aztán vastagabb frontfelhőzet érkezik nyugat felől. A nap második felében már többfelé számítani lehet esőre, záporra. Néhol egy-egy zivatar is kialakulhat. A déli, majd az északnyugati szél sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet délután 17 és 24 fok között alakul, délkeleten a magasabb értékekkel.