Orvosmeteorológia: nehéz nap vár a frontérzékenyekre

A keleti, északkeleti országrészben, valamint a Dunántúl nyugati, délnyugati területein tartósabban borult maradhat ma az ég, amihez gyenge eső, záporeső is társulhat. Másutt lassanként felszakadozik, csökken a felhőzet, rövid időre a nap is kisüthet – olvasható a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala előrejelzésében. Hozzáteszik, a szél is megerősödhet, főként a Dunántúlon, illetve Budapest és a Zemplén környezetében. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 11 fok között alakul, majd késő estére 1-6 fok közé hűl vissza a levegő.

Az orvosmeteorológiai helyzetet továbbra is egy hullámzó frontrendszer határozza meg, amelyben ma már inkább hidegfronti hatás érvényesül. Általános panasz lehet a frontérzékenyek körében a fejfájás, akár migrén. Számolni kell a reflexek tompulásával, a reakcióidő megnyúlásával, ezáltal a fokozott balesetveszéllyel az utakon. A megélénkülő szél ugyancsak okozhat kellemetlen tüneteket, ahol viszont kisüt a nap, ott érdemes ezt kihasználni, és kimenni kicsit a szabadba.

Holnap felhőátvonulások tarkítják majd az eget, több-kevesebb ideig napsütésben is részünk lehet. Elsősorban a Dunától keletre maradhatnak tartósabban felhős tájak. Arrafelé néhol záporok, hózáporok sem kizártak. A Dunántúlon és a Tiszántúlon egyaránt megerősödhet az északi szél. A nappali csúcshőmérséklet immár csupán 0 és 7 fok között valószínű.

Borítókép: Getty Images