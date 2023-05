Orvosmeteo: tovább áztat minket a mediterrán ciklon

Az ég jellemzően borult lesz felettünk, délutánra már az északkeleti határnál összegyűlnek a felhők. Északkeleten kezdődnek az esőzések, de késő délután már csaknem az egész országban készülni kell esőre, záporra – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

Budapestre, valamint Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Veszprém, Komárom-Esztergom, Tolna, Nógrád, Pest, Bács-Kiskun és Heves megyére vonatkozóan elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a nagy – 20 millimétert meghaladó – mennyiségű eső miatt, Baranyában pedig zivatarokra is készülni kell. Fejér és Somogy megyében ugyanakkor másodfokú riasztás van érvényben: ez azt jelenti, hogy a Dunántúlon helyenként akár 30 millimétert is meghaladhatja a napi csapadékösszeg. Somogyban szélerősödés, villámlás és jégeső is kísérheti a csapadékot.

A Dunántúlon lesz a leghidegebb

A keleti, délkeleti légmozgás sok helyen megélénkülhet, néhol pedig meg is erősödhet. A legenyhébb délutáni órákban 12 és 23 Celsius-fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. A Dunántúlon lesz a leghidegebb, Szabolcsban pedig a legmelegebb. Késő estére 11 és 15 fok közé hűl a levegő.

Az esernyőről és esőkabátról ne feledkezz meg! Fotó: Getty Images

A május 14-én valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, -2,1 Celsius-fokot 1980-ban, Gödöllőn jegyezték fel. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig Kaposvár tartja az 1945-ös eredményével, amikor 34 Celsius-fokot mutattak a hőmérők.

Így indul az új hét

Hétfőn is még többnyire erősen felhős időre van kilátás. Esőre, záporra, helyenként beágyazott zivatarra is számíthatunk. A keleties szél időnként élénkké válhat, zivatarok idején akár erős lökéseket is produkálhat. Délután 16-22 fokot mérhetünk.

