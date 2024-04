Orvosmeteo: több fokot hűl kedden az idő

A nyárias hosszú hétvégét követően kedden országszerte több fokot hűl az idő. A Kiderül előrejelzése szerint napközben záporok, zivatarok csaphatnak le, illetve hidegfronti hatás is okozhat kellemetlenségeket.

Napközben a front felhőzete és csapadékzónája lassan északkelet felé tevődik - ott még délután is számíthatunk borult, esős tájakra -, mögötte viszont szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és kisüt a nap. Délután az ország délnyugati felén erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés, és egyre több helyen alakulhat ki zápor, zivatar. A délnyugati részek kivételével nagy területen kísérhetik erős, viharos lökések a jellemzően nyugati irányú szelet, csak estére mérséklődik a légmozgás. Zivatar környezetében szintén előfordulhatnak viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 14 és 19 fok között alakul, a felhősebb északkeleti tájakon lehet ennél pár fokkal hűvösebb is. Késő estére 7 és 12 fok közé hűl le a levegő.

Fotó: Getty Images

Az előrejelzések szerint kedden egy hidegfront okozhat sok kellemetlenséget a frontérzékenyek számára. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, migrén, illetve a görcsös panaszok is felerősödhetnek. A szeles, csapadékos területeken a hőérzetünk is alacsonyabb lehet. Rossz hír az allergiásoknak, hogy a pollenterhelés tovább erősödik a héten, a nyír pollenkoncentrációja országosan magas, több helyen a nagyon magas szintet is elérheti. A fűz és a juhar pollenszemei közepes, helyenként magas koncentrációban lehet jelen, a nyáré, a kőrisé, valamint a ciprus- és tiszafaféléké jellemzően közepes.