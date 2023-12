Orvosmeteo: nem enyhülnek a fronthatások a hétvégén

Esőre, havas esőre is számíthatunk a hétvégén, a Kiderül előrejelzése szerint napközben hidegfronti tünetek is okozhatnak kellemetlenséget.

Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, emellett az éjszaka kialakult köd, pára is fokozatosan megszűnik. Sokfelé várható eső, zápor, ami északnyugat felől egyre nagyobb területen - nagyjából a Pécs-Miskolc vonalig - havas esőbe, havazásba vált. Északnyugaton a friss hóréteg síkvidéken meghaladhatja az 5, a magasabban fekvő területeken akár az 5-10 centimétert is. Átmeneti időre néhol ónos eső előfordulhat, sőt helyenként zivatar is kialakulhat. Késő délutántól nyugat felől csökken a csapadékhajlam. Eleinte északnyugaton az északnyugati, délkeleten a déli szelet erős lökések kísérhetik. Napközben az északnyugatira, nyugatira forduló légmozgás többfelé erős, az Észak-Dunántúlon időnként viharos lesz, és ott a magasabban fekvő helyeken hófúvás is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 18 fok között valószínű, északnyugatról délkelet felé haladva mérhetjük a magasabb értékeket. Késő estére -3 és +8 fok közé hűl le a levegő, a keleti határvidéken lesz a melegebb.

Fejfájást, migrént is kiválthat a hidegfront. Fotó: Getty Images

Az elmúlt napok kettős fronthatása után szombaton egy hidegfront vonul át a térség felett. Ez a frontérzékenyek számára nem sok jóval kecsegtet, gyakori lehet a fejfájás, egyeseknél migrén és görcsös panaszok is jelentkezhetnek. A szél akár viharossá is fokozódhat helyenként, ami tovább csökkenti a hőérzetet, valamint növeli a megfázás veszélyét. A ködfoltok mellett a havazás is megnehezíti és veszélyesebbé teszi a közlekedést, nagyobb körültekintés javasolt, ha autóba ülünk!