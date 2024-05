Orvosmeteo: napsütéses lesz a pünkösdhétfő

Nagyrészt napos lesz a hétfő, a Kiderül előrejelzése szerint a hőmérséklet már csaknem 30 fokig emelkedhet. Fronthatásokra sem kell számítani.

Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett többórás napsütés várható és többfelé kell záporok, zivatarok kialakulására számítani, melyeket felhőszakadás, jégeső is kísérhet. Heves zivatarok is előfordulhatnak. A déli, délkeleti irányú szél csak néhol élénkül meg, zivatarok környezetében azonban viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Késő estére általában 15 és 21 fok közé hűl le a levegő.

Időjárási frontok napközben nem okoznak kellemetlenséget. Az esős idő miatt a levegő pollenkoncentrációja lecsökkent, a következő napokban azonban várhatóan ismét felerősödnek majd az allergiás panaszok. A csalánfélék virágporának mennyisége fokozatosan emelkedik, országosan még alacsony, helyenként elérheti a közepes szintet. Alacsony koncentrációban jelen van a levegőben a lórom, az útifű, a sásfélék és az ernyősvirágzatúak pollenje is.